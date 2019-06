Rui Pinto pode ficar um ano à espera

Rui Pinto pode ficar um ano na prisão a aguardar julgamento. A informação é avançada pelo francês ‘Le Monde’, que dá conta de que o ‘hacker’ português viu a prisão preventiva ser prolongada por mais três meses. Contudo, e segundo a mesma fonte, a Justiça portuguesa considera que se trata de um caso complexo pelo que Rui Pinto, de 30 anos, pode ficar um ano a aguardar julgamento. Recorde-se que há cerca de 12 milhões de ficheiros a serem analisados. Contactado pelo ‘Le Monde’, Francisco Teixeira da Mota, advogado do hacker, diz não haver "motivos legais para manter Rui Pinto na prisão".

O hacker, denunciante do Football Leaks, site que revelou crimes no mundo do futebol, foi preso em Budapeste, na Hungria, no dia 16 de janeiro, depois de um mandado de detenção europeu emitido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Foi extraditado para Portugal a 20 de março. Rui Pinto está indiciado pela prática de seis crimes: dois de acesso ilegítimo, dois de violação de segredo de justiça, um de ofensa a pessoa coletiva e outro de tentativa de extorsão.