Rui Pinto reage à sentença: «Coisas pertinentes e coisas descabidas. Terei muito para dizer»

Rui Pinto foi esta segunda-feira condenado a quatro anos de prisão, com pena suspensa, para além do pagamento de 3 mil euros à Doyen e 15 mil ao advogado João Medeiros, que pertencia à PLMJ, no julgamento do processo Football Leaks.Através das redes sociais, o pirata informático reagiu à condenação e deixou um aviso. "Ouvi atentamente o resumo da sentença hoje proferida, e naturalmente há coisas que concordo, coisas que discordo, coisas pertinentes e coisas descabidas. Terei muito para dizer acerca desta decisão, mas não será hoje o dia. É um capítulo que se encerra, e a luta continuará", pode ler-se na publicação.