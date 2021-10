Rui Pinto responde a César Boaventura: «Agentes parasitários»

Rui Pinto revelou, numa publicação na rede social Twitter, o processo que levou à criação da GIC Corporation SA, uma sociedade que, no entender do 'hacker', "foi utilizada por César Boaventura na elaboração de um conjunto de contratos que envolveu as SAD do Benfica e do Atlético CP."





Esse estilo e esse tipo de linguagem patenteada por certos agentes parasitários, explica em boa parte o nível de degradação das estruturas do futebol em Portugal.

Deixo apenas um excerto de uma entrevista, onde Boaventura revela pormenores acerca "da tal empresa GIC CORPORATION"

, apelidando o pirata informático de "aldrabão e funcionário do crime". "Não são estas notícias que me vão demover da verdade. Ao contrário de Rui Pinto, não sou acusado nem julgado por atos ilícitos, sou digno de cada letra que escrevo. Já Rui Pinto apenas lhe posso chamar aldrabão, sim aldrabão e funcionário do crime", escreveu Boaventura no Facebook.Rui Pinto, entretanto, voltou nas últimas horas à carga no Twitter. "Esse estilo e esse tipo de linguagem patenteada por certos agentes parasitários, explica em boa parte o nível de degradação das estruturas do futebol em Portugal. Deixo apenas um excerto de uma entrevista, onde Boaventura revela pormenores acerca 'da tal empresa GIC Corporation'", escreveu, partilhando parte da entrevista à publicação 'Sou Atlético'.