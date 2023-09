Sentença de Rui Pinto é esta tarde

A leitura do acórdão do processo Football Leaks está marcada para hoje às 14:30. Se não houver novo adiamento, Rui Pinto vai saber se é ou não acusado dos crimes que lhe são imputados e que o tornaram conhecido em todo o país. A sentença já devia ter sido conhecida a 11 de julho mas foi adiada devido à lei da amnistia, que fez cair alguns dos crimes de que era acusado o pirata informático.

A visita do Papa a Portugal, em agosto, amnistiou todas as infrações penais cuja pena aplicável não fosse superior a um ano de prisão ou a 120 dias de multa por pessoas que tivessem entre 16 e 30 anos quando cometeram esses crimes. Rui Pinto tinha 30 quando foi detido na Hungria, em 2019. Antes deste perdão, Rui Pinto, agora com 34 anos, estava acusado de 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por extorsão, na forma tentada, à Doyen. Este último crime levou também à pronúncia do advogado Aníbal Pinto. Durante o processo, o arguido assumiu ser o autor do site Football Leaks mas negou ter criado a página Mercado de Benfica, na qual era atacado o clube da Luz, rival do FC Porto, de que é adepto.

O pirata informático defendeu sempre que é um denunciante mas acabou por assumir alguns crimes, mostrando-se arrependido e até passou a colaborar com a justiça. "Daqui para a frente não vou cometer qualquer crime", garantiu.