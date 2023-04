Tentativas falhadas de acessos de Rui Pinto a emails do Sporting, entrada comprovada no sistema da empresa financeira Doyen Sports Investments – e a desistência do ato de extorsão à Doyen que, segundo a prova citada no despacho do tribunal, se deveu ao facto de Rui Pinto e o advogado Aníbal Pinto terem percebido que a PJ já andava em cima deles. Segundo avança a Sábado , estes são alguns dos factos que o coletivo de juízes do processo Football Leaks dá como provados e que levaram à decisão de alterar, de forma não substancial, partes da acusação a Rui Pinto – e a baralhar os prazos da leitura da sentença. Os novos elementos sugerem um robustecimento do caso contra o hacker português, que conhecerá a sentença no próximo dia 13 de julho.Leia a notícia na íntegra AQUI