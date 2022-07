Portugal entra a vencer no Mundialito de futebol de praia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa masculina de futebol de praia estreou-se esta quinta-feira com uma vitória no Mundialito, que decorre em Las Palmas, Espanha, ao vencer o Japão por 7-5.

Numa prova que decorre pela primeira vez fora de Portugal, em 25 anos de competição, o Japão chegou ao final do primeiro período em vantagem por 3-2, mas Portugal operou a reviravolta no período seguinte, que chegou ao final já a vencer por 5-4, tendo confirmado o triunfo por 7-5 no derradeiro parcial.

Marcaram pela equipa lusa Rui Coimbra (2 minutos), Duarte Algarvio (6', 16', 23' e 29'), Belchior (13') e Miguel Pintado (36'), enquanto Kawai (8'), Kibune (9'), Akaguma (11' e 31') e Oba (22') foram os autores dos golos nipónicos.

"Já esperávamos um jogo complicado. O Japão é vice-campeão do mundo e já sabíamos que não ia ser fácil. Quando fomos campeões no Paraguai e os apanhámos nas meias-finais, só ganhámos nas grandes penalidades. Já esperávamos um jogo assim, sabíamos que tínhamos que correr muito, porque se não tivéssemos esse espírito de sacrifício, especialmente na fase de organização defensiva, não iríamos vencer", disse o selecionador Mário Narciso, citado pelo site da Federação Portuguesa de Futebol.

Sobre o jogo da segunda jornada frente aos Estados Unidos, na sexta-feira, Mário Narciso disse que a equipa ainda vai analisar o jogo dos norte-americnaos frente à Espanha, adversário de sábado.