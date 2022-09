Portugal perde com Ucrânia na Liga Europeia feminina de futebol de praia

A seleção portuguesa feminina de futebol de praia perdeu esta sexta-feira por 3-2 com a Ucrânia, no quinto e último jogo da fase de grupos da Superfinal da Liga Europeia feminina que está a decorrer em Cagliari (Itália).Portugal, que já tinha garantido o apuramento para as meias-finais e, consequentemente, a melhor classificação de sempre, superando o quinto lugar obtido em 2021, inaugurou o marcador logo no primeiro minuto, por Joana Meira, fixando o resultado no primeiro período.

As ucranianas responderam na mesma moeda, com Vypasniak a empatar logo a abrir o segundo período, mas Jamila recolocou a equipa das quinas em vantagem pouco depois, antes de Klipachenko e, de novo, Vypasniak darem a volta ao marcador, já no terceiro parcial.

Na primeira fase da competição, realizada na Nazaré, a seleção portuguesa venceu a República Checa, por 5-2, e a Itália, por 4-3, tendo perdido frente à Espanha, por 5-1.

Portugal fica à espera do desfecho dos restantes jogos marcados para esta sexta-feira para conhecer o adversário nas meias-finais, que se realizam no sábado, na praia Poetto, em Cagliari. A final e o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares disputam-se no domingo.