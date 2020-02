António Salvador felicita campeões: «Ganhar repetidamente só está ao alcance dos melhores»

António Salvador teceu largos elogios à equipa do Sp. Braga, que este domingo se sagrou bicampeã do Mundo de futebol de praia, vencendo o Spartak Moscovo na final do Mundialito. Considerando que o clube minhoto é "o melhor do Mundo" nesta modalidade, o presidente dos guerreiros destacou que "ganhar repetidamente só está ao alcance dos melhores".





Numa mensagem divulgada no site oficial do Sp. Braga, Salvador alargou ainda os elogios a outras equipas dos bracarenses, entre elas a de futebol masculino, que este sábado venceu o Benfica por 1-0 , no Estádio da Luz."Ganhar é muito difícil. Implica competência, concentração e solidariedade em doses coletivas.Mas ganhar repetidamente é algo que só está ao alcance dos melhores, é algo que só pode ser alcançado por atletas de eleição e por equipas onde todas as pontas se unem em prol de uma ideia comum.Já não há palavras para descrever os nossos campeões do futebol de praia, que hoje revalidaram o título mundial depois de um percurso absolutamente notável, que mostrou a qualidade, a capacidade de competição e à enorme reação à adversidade que este grupo de jogadores, treinadores e staff provou ter.Por muito que o País o desvalorize, não é normal encontrar, no desporto nacional, uma equipa que consiga o rendimento que esta equipa do Sp. Braga vem apresentando ano após ano. Estes Guerreiros não são apenas bicampeões mundiais! São tricampeões europeus, são tricampeões nacionais e são os detentores da Taça de Portugal.Tamanho nível de competência é algo que nos preenche e nos orgulha. Quero saudar de forma muito especial todos os jogadores e cumprimento todo o staff que tão dedicadamente trabalha em prol deste grupo. Na pessoa do nosso líder Bruno Torres, um verdadeiro Guerreiro, envio os meus parabéns e o meu sincero agradecimento por tudo o que têm feito por este Clube e que, acreditem, é muito valorizado.Os nossos sócios e adeptos acompanham com enorme entusiasmo e orgulho as campanhas desta equipa, revendo nela aquilo que nos distingue no nosso amor pelo Sp. Braga: sacríficio, resiliência, união e solidariedade. Merecem, pois, a grande alegria por mais esta conquista e a honra de serem adeptos de um Clube que é, nesta modalidade, o melhor do Mundo!Mas o sucesso do nosso futebol de praia acontece em mais um fim-de-semana que é demonstrativo da competência do Sp. Braga e do seu altíssimo nível de exigência, pelo que estendo as minhas felicitações às equipas principais de futebol masculino e feminino, de sub-17, sub-15 e futsal, todas elas vitoriosas, mas igualmente à atleta Mariana Machado, que se sagrou campeã nacional de corta-mato curto.Em ano de centenário, o nosso Sp. Braga é, a todos níveis, um grande Clube."