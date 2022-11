Bê Martins eleito o melhor jogador do Mundo

.



Mais um momento histórico para o futebol de praia português! Bê Martins foi esta sexta-feira eleito o melhor jogador do Mundo, na Gala Beach Soccer Stars 2022, no Dubai. O internacional português do Sp. Braga - este ano passou ainda por Catania BS (Itália), Real Munster (Alemanha), Lokomotiv Moscovo (Rússia) e Seferihisar Cittaslow (Turquia) - bateu a concorrência do suíço Noel Ott e do espanhol Chiky Ardil.Bê Martins é o terceiro português a subir ao topo do Mundo, depois de Madjer (2003, 2005, 2006, 2015 e 2016) e Jordan Santos (2019)."Agradecer a todos os treinadores e jogadores que estiveram comigo ao longo deste ano, bem como à Federação Portuguesa de Futebol e ao SC Braga que tem sido essencial na minha carreira. Quero compartilhar também com o meu irmão gémeo, temos vindo a realizar a nossa vida no futebol em conjunto. Tenho que dividir este prémio com todas essas pessoas, porque este prémio não é só meu, é de todos eles que torcem por mim para eu chegar aqui. Este troféu só me motiva a manter este nível e espero consegui-lo para continuar a acompanhar o crescimento da modalidade", disse o jogador, citado pela FPF.