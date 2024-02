Bruno Torres anuncia adeus à Seleção de futebol de praia

Bruno Torres anunciou o adeus à Seleção Nacional de futebol de praia. O capitão, de 44 anos, tornou a decisão pública horas depois da eliminação de Portugal no Mundial frente à Bielorrússia (4-3)."O verdadeiro legado que mais me satisfaz deixar é aquele que fica no coração dos meus companheiros e de todas aquelas pessoas com quem privei ao longo destes anos em que representei a Federação Portuguesa de Futebol", frisou o campeão do Mundo em 2015 e 2019."ggratidão tremenda por tudo o que pude viver ao longo destes anos, representando o meu país, fazendo aquilo que amo, demonstrando toda essa paixão. Acho esse o maior reconhecimento que me podem dar, a forma como me entreguei de corpo e alma em cada um desses momentos. Agora serei mais um a apoiar por fora", sublinhou o fixo do Sp. Braga.Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, fez questão de deixar uma sentida mensagem a Torres."O Bruno Torres é mais do que um simples jogador, é um líder dentro e fora de campo, um exemplo para os mais jovens e para todos aqueles que gostam do futebol de praia.A Seleção Nacional de Futebol de Praia perde hoje uma das suas referências, mas tenho a certeza que os seus ensinamentos permanecerão por muitos e longos anos.Campeão do Mundo em 2015 e 2019, o seu palmarés fala por si. Um jogador de elite, com uma forte personalidade que lhe é tão característica, um exemplo ao longo do seu percurso desportivo e sempre um atleta duma dimensão invejável.Endereço as maiores felicitações ao Bruno e a toda a sua família, por todas as alegrias que nos deu, com votos que o seu futuro seja muito risonho, em tudo o que faça.Muito Obrigado, Capitão!"