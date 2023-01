Campeão europeu de futebol de praia desiste de competir e lança desafio ao Benfica

A Casa do Benfica de Loures, campeã da Europa em título, anunciou que "não tem o investimento necessário para competir durante a época 2023 em nenhuma das provas do calendário nacional e internacional" de futebol de praia.Em comunicado, assinado pelo presidente Paulo Almeida, lamenta-se que não tenha havido nem o apoio nem o reconhecimento devidos e feito um desafio ao Benfica para "tomar as rédeas deste projeto"."A CBL propôs formalmente ceder os direitos e todas as mais valias existentes no seu projeto ao SLB, cuja resposta se continua a aguardar com expetativa", pode ler-se.Recorde-se que em setembro de 2022, a Casa do Benfica de Loures já tinha lamentado a falta de reconhecimento, mostrando-se indignada por não ter sido convidada para a gala Quinas de Ouro, na qual a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) distingue os jogadores, equipas e clubes que se destacam em cada ano. Como campeã europeia de futebol de praia, a CB Loures disse não compreender o esquecimento a que tinnha sido votada e divulgou mesmo um comunicado.