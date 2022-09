Casa do Benfica de Loures lamenta não ter sido convidada para gala da FPF e promete "refletir"

A Casa do Benfica de Loures emitiu um comunicado onde lamentou o facto de não ter sido convidada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para a gala 'Quinas de Ouro 2022', que teve lugar na última terça-feira.Numa cerimónia que reuniu a elite do futebol e do futsal nacional, a Casa do Benfica de Loures recorda que é o atual, modalidade da égide da FPF.Num comunicado assinado pelo seu presidente, Paulo Almeida, a Casa do Benfica de Loures promete "refletir" sobre a "importância do seu projeto para o desenvolvimento da modalidade"."A direção da Casa do Benfica de Loures vem por este meio comunicar a todos os seus sócios, adeptos e simpatizantes que não marcou presença na gala 'Quinas de Ouro 2022' no passado dia 20 de setembro por não ter recebido convite por parte da entidade promotora.A Casa do Benfica de Loures lamenta que a entidade organizadora não tenha convidado o atual clube campeão europeu de futebol de praia, uma modalidade sob a sua égide.Sendo esta mais uma situação a pautar a nossa presença no futebol de praia, a Casa do Benfica de Loures vê-se obrigada a refletir acerca da importância do seu projeto para o desenvolvimento da modalidade."