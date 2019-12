Conquista do título mundial leva a 'horas extras' na Cidade do Futebol

A conquista da Seleção de futebol de praia do título mundial levou a 'horas extras' na Cidade do Futebol. As taças conquistadas na Liga das Nações (2019), no Europeu'2016, em futebol sérior masculino, no Europeu de futsal (2018), no Europeu sub-19 (2018), Europeu sub-17 (2016), medalha olímpica da Seleção de futsal de sub-19 feminina (Jogos Olímpicos da Juventude, em 2018), o Mundial sub-20 em Riade (1989) e no Campeonato do Mundo de futebol de praia (2015) recebem agora a companhia do Mundial de futebol de praia (2019) e a Federação Portuguesa de Futebol reagiu com humor...

Já estamos a fazer espaço para a mais nova da família! #TodosPortugal pic.twitter.com/fUactOBLPR — Portugal (@selecaoportugal) 1 de dezembro de 2019















Entretanto, o líder da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, deixou uma mensagem de felicitações à Seleção orientada por Mário Narciso:



"Felicito calorosamente a Seleção Nacional de Futebol de Praia que, no Paraguai, conquistou brilhantemente o título de campeã do mundo de Futebol de Praia com um triunfo por 6-4 na final diante da Itália. A equipa liderada por Mário Narciso voltou a dignificar superlativamente o desporto nacional e o próprio nome de Portugal.



Com uma geração de atletas que já em 2015 tinha conquistado a mais importante prova do calendário mundial, envio os meus parabéns a todos os jogadores, equipa técnica, stafff e estrutura da FPF que, através de um trabalho coerente e consistente, guindaram Portugal a todos os grandes títulos nesta modalidade.



Saúdo ainda todos os clubes portugueses que ao longo dos anos investiram e propiciaram o crescimento da modalidade. Sabemos que também foi através do vosso contributo que Portugal conquistou, só este ano, os Jogos Europeus e o Campeonato da Europa desta vertente espetacular do futebol.



Neste dia de grande celebração, gostaria ainda de evidenciar o talento, abnegação, humildade, espírito coletivo e qualidade dos nossos jogadores. Através das vossas qualidades e do vosso sacrifício conseguiram construir mais uma página de ouro na história da vossa modalidade, do futebol português e da FPF. Parabéns e obrigado!"