Espanha no caminho de Portugal

A Seleção Nacional de futebol praia ficou a conhecer os adversários para os Jogos Europeus, que se disputaram em Cracóvia, na Polónia, entre 27 de junho e 1 de julho. Sorteada no Grupo A, a equipa das quinas terá pela frente a anfitriã a Polónia, o Azerbaijão e a Espanha, que perdeu com Portugal na final de 2019. O Grupo B será composto pela Itália, Moldávia, Suíça e Ucrânia. Os dois primeiros classificados de cada grupo avançarão para as meias-finais. No feminino, Portugal também estará representado nos Jogos Europeus e irá defrontar a Polónia e a República Checa.

Na conclusão do estágio de três dias que decorreu na Mealhada, o selecionador Mário Narciso deu o mote para o que aí vem. “Tirámos bastantes ilações, umas melhores, outras menos boas, mas no fundo, o balanço foi extremamente positivo”, começou por referir o técnico, de 69 anos, sublinhando: “Há matéria-prima para se poder trabalhar no futuro.”