Fernando Gomes felicita Bê Martins pelo galardão de 'Melhor Jogador do Mundo'

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) felicitou esta sexta-feira o internacional de futebol de praia Bê Martins, que recebeu o galardão de melhor jogador do mundo na gala Beach Soccer Worldwide, no Dubai, e Madjer, também premiado.

"Foi com grande alegria que recebi a notícia. Uma vitória justa de um atleta que tem vindo a justificar esta distinção com toda a qualidade que tem demonstrado em cada partida que disputa. Cheio de talento e de dedicação, Bê Martins é uma figura incontornável na seleção nacional e um dos grandes embaixadores de Portugal na modalidade", escreveu Fernando Gomes, numa mensagem publicada no site da FPF.

O presidente federativo realçou o "palmarés riquíssimo" de Bê Martins, no qual se destacam os títulos de Campeão da Europa e do Mundo por Portugal, a que se junta agora esta "merecida distinção individual ao seu currículo".

A apreciação de Fernando Gomes a Bê Martins estende-se além dos areais, ao considerá-lo também "um fora de série pela sua postura exemplar e pela humildade e simplicidade que certamente só podem trazer consequências positivas para a sua vida".

Antes de terminar, o presidente da FPF alargou as felicitações a Madjer, antigo capitão da seleção que foi distinguido com o Prémio Lenda.

"A atribuição do prémio Lenda é mais uma prova do seu inigualável trabalho na modalidade, naquela que foi uma carreira ímpar no desporto português. Agora, fora dos areais, o trabalho pela promoção e desenvolvimento da modalidade continua a ser realizado com uma dedicação assinalável e que ajudará o futebol de praia português a ter ainda mais momentos e feitos como os de hoje", salientou.

Bê Martins, de 32 anos, venceu hoje o prémio de Melhor Jogador do Ano no futebol de praia, a maior distinção da modalidade, no Dubai.

Martins, um dos esteios da seleção e do Sp. Braga, um de vários clubes que representou este ano, bateu o suíço Noël Ott e o espanhol Chiky Ardil na corrida ao galardão, integrando ainda o Melhor 5 da temporada para o organismo que rege o desenvolvimento da modalidade.