Filho de Madjer em estreia

Se filho de peixe sabe nadar, o de Madjer sabe jogar (bem) futebol de praia. Aos 19 anos, Bernardo Saraiva estreou-se nos trabalhos da Seleção Nacional, que se encontra na Mealhada a fazer um estágio de preparação para os Jogos Europeus, em junho, e tem consciência da herança pesada do pai, eleito por cinco vezes o melhor jogador do Mundo da modalidade. “Claro que é muito difícil chegar ao nível dele, mas quero lá chegar e, se possível, ir mais longe”, revelou ao site da FPF, sem esconder a felicidade pela chamada. “ N ão esperava, mas estou a trabalhar muito para isto e é um sonho realizado. Jogar com jogadores experientes é uma grande responsabilidade mas estou a aprender muito com eles”, referiu Bernardo Saraiva, que alinha na AFD Torre.