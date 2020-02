Heróis do Sp. Braga emocionados

A equipa de futebol de praia do Sp. Braga, que se sagrou no último domingo bicampeã do Mundo, regressou ontem a Portugal e foi recebida na Câmara Municipal de Braga.

"Estes jogadores são o nosso orgulho e é emocionante ver este reconhecimento da cidade. O Sp. Braga é um grande clube, um clube vencedor", começou por dizer o presidente dos arsenalistas, António Salvador.

"Não estava à espera desta calorosa receção. É muita emoção junta. Sentimos que é um orgulho muito grande representar este clube", disse Bruno Torres, treinador e jogador da equipa de futebol de praia.

Cerca de 100 adeptos marcaram presença junto à câmara municipal. Rúben Amorim e os técnicos das várias equipas do Sp. Braga também estiveram na cerimónia.