Jogos Europeus: Portugal falha nos penáltis e perde bronze no futebol de praia

A falta de competência no desempate por penáltis voltou este sábado a penalizar a seleção portuguesa de futebol de praia, que perdeu desta forma, por 2-0, com a Espanha e assim falhou a medalha de bronze nos Jogos Europeus, após o 5-5 no final do desafio em Tarnow.

Jordan Santos, André Lourenço e Duarte Algarvio permitiram a defesa do guarda-redes, enquanto Rui Coimbra não acertou com a baliza, bastando à Espanha bater duas vezes Elinton Andrade para celebrar.

Portugal, que foi bronze em Baku'2015 e ouro em Minsk'2019, já tinha falhado a final devido ao 'tira-teimas' nos penáltis, na sexta-feira ante a Suíça.

A Espanha adiantou-se cedo no marcador, com penálti convertido por Antonio Riguard logo ao terceiro minuto, cinco segundos antes de Bê Martins, de livre direto desde o meio-campo, obrigar o guarda-redes a defesa, para o poste.

Numa partida de maior intensidade física do que de brilhantismo técnico, Léo Martins escapou à marcação no meio-campo e atirou colocado, surpreendendo para o empate 1-1, aos 11'.

Foi novamente da linha divisória, agora na lateral esquerda, que Bê Santos acertou no poste direito, a 30 segundos do primeiro intervalo, que revelava uma Espanha mais em posse e Portugal mais rematador.

Aos 14', livre direto na defesa e David Ardil marcou com forte disparo, ficando, ainda assim, a sensação de que Elinton Andrade podia ter feito algo para evitar o golo.

Aos 17', lance de insistência e a bola a sobrar na área para Miguel Pintado, que atirou cruzado para o fundo das redes, com a reviravolta a ser consumada em pontapé de bicicleta, de costas para a baliza, de Jordan Santos, aos 21'.

Em minutos loucos, a liderança durou pouco, pois Elinton Andrade, imprudente, cometeu penálti que Jose Arias aproveitou para o 3-3, segundos antes de David Ardil, em invulgar contra-ataque, atirar certeiro e recuperar o comando (4-3), ainda assim efémero perante novo tento, igualmente de penálti, de Léo Martins, aos 23'.

Aos 32', o mesmo jogador, sobre a esquerda, fez o 5-4, porém um livre direto, que desviou a trajetória antes do guarda-redes, permitiu a Salvador Ardil igualar de novo, aos 33', levando o desafio a prolongamento e posteriores penáltis.

Na partida anterior, a seleção feminina garantiu inédito bronze, no desempate por penáltis sobre a Polónia.