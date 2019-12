Jordan: «Jogamos juntos há muitos anos e merecemos este título»

Jordan, considerado em novembro o melhor jogador do Mundo de futebol de praia , foi uma das figuras no triunfo deste domingo sobre a Itália que valeu a Portugal a conquista do terceiro título mundial de futebol de praia.No final da partida, em pleno areal do Estádio Los Pynandi, em Assunção (Paraguai), o jogador português não escondeu a emoção na reação à conquista do título e destacou a união do grupo liderado pelo selecionador Mário Narciso."É Sem dúvida ano espetacular. Estou muito emocionado. Trabalámos muito para isto. Esta família e incrível. Merecemos, damos tudo uns pelos outros e somos um grupo muito unido. Jogamos juntos há muitos anos e merecemos este título", disse o ala de 28 anos, que marcou três golos na final deste domingo.Sobre o aumento da competitividade a que modalidade tem assistido nos últimos anos, Jordan explicou que "o futebol praia está a evoluir e há muitas seleções fortes", mas salientou que Portugal se "preparou e acaba o ano da melhor maneira". "É hora de festejar com os nossos e com a nossa familia", acrescentou.Confrontado com o 'estatuto' de melhor jogador do Mundo, Jordan admitiu que essa distinção só é possível pelo contributo dos seus companheiros. "Só consigo esses troféus graças a eles. Eu jogo com os melhores do Mundo, que são eles", concluiu.Outra das reações em pleno areal foi de Rui Coimbra e o extremo de 33 anos falou no "culminar de uma época fantástica".Sobre o futuro, o jogador de 33 anos assumiu que Portugal vai continuar a lutar por títulos. "A fasquia está elevadíssima. Onde entramos é para ganhar e como campeões do Mundo vamos fazer o mesmo", garantiu.