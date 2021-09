Jordan Santos "muito feliz" por regressar à competição com conquista da Taça em casa

Jordan Santos regressou à competição na Taça de Portugal de futebol de praia, após uma lesão que o afastou das provas durante ano e meio, e mostrou-se muito feliz por ter regressado logo com a conquista de um troféu.

O nazareno ajudou os Guerreiros do Minho a revalidarem a Taça de Portugal, numa prova que conquistou em casa. Em 2020, a Câmara da Nazaré atribuiu a designação de estádio do Viveiro - Jordan Santos em homenagem ao melhor jogador do Mundo em 2019, e este foi o primeiro título em que este pôde dar o contributo à equipa dentro do campo a que dá nome.

"É um misto de emoções. Vivi um tempo complicado, com muitos contratempos, mas estou muito feliz neste momento, porque, ainda que não me sinta a 200%, estou a fazer aquilo que mais gosto e o que me deixa feliz. Mesmo que não tivesse ganho estaria feliz, mas com o título acaba por ser muito mais saboroso" afirma o jogador em declarações à Lusa, reiterando que "voltar após uma lesão no menisco externo do joelho direito por si só já era uma vitória".

O jogador conta que não estabeleceu "metas" para a recuperação, indicando que, "à medida que ia treinando, os sintomas iam melhorando até que o médico pediu para realizar testes de força". "Os resultados foram positivos e fui logo para jogo", disse o nazareno, que acabaria por marcar quatro golos na fase final da Taça de Portugal.

Dias antes de se estrear esta temporada, o esquerdino já tinha sido a grande novidade na lista de convocados para representar a seleção nacional na Superfinal da Liga Europeia, na Figueira a Foz, revelando que o selecionador Mário Narciso o contactou antes da convocatória.

"Além dos médicos, o mister Mário Narciso também falou comigo sobre a minha condição física e mental e chegámos à conclusão de que já estava pronto para ajudar a seleção", conta, dissipando dúvidas sobre a possibilidade de se tratar de um regresso precoce.

Relativamente aos objetivos da equipa das quinas, Jordan Santos admite que a seleção nacional é uma das favoritas, apontando a defesa do título europeu como o "grande objetivo" do grupo de trabalho.

Ainda assim, refere que Portugal terá uma tarefa muito complicada pela frente. "Sabemos que vai ser muito difícil. As seleções estão cada vez mais fortes, mas sabemos das nossas qualidades e o nosso objetivo principal é sermos campeões", atira, nomeando Rússia, Espanha e Itália como algumas das seleções mais fortes da prova.

A seleção nacional de futebol de praia iniciou esta segunda-feira os trabalhos de preparação para a Superfinal da Liga Europeia, cuja estreia está agendada para quinta-feira diante da congénere da Ucrânia.

Portugal já conquistou o cetro europeu por sete vezes e é atualmente o bicampeão em título.