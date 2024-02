Léo Martins: «Pensamento é estar na final e o título»

Léo Martins foi o herói de Portugal na vitória sobre Omã (3-2) que garantiu o apuramento luso para os quartos-de-final do Mundial de futebol de praia. O pivô de 34 anos abriu o marcador para a Seleção Nacional no arranque do 2.º período e voltou a marcar... a 9 segundos do fim para dar o triunfo aos comandados de Mário Narciso, que segundos antes haviam consentido o empate."Nós já sabíamos que iria ser um jogo difícil, não entrámos bem na partida, não sei o que aconteceu, mas não conseguimos implantar o nosso ritmo, acabando por dificultar o jogo. No final, foi a vitória que é o mais importante", disse Léo Martins na zona mista, em discurso reproduzido pela FPF.Segue-se a fase a eliminar e Léo Martins espelha a ambição do grupo: "Eu acredito no passo a passo, acredito que a equipa é forte, pode chegar longe. Mas, temos a humildade de trabalhar e jogo após jogo dar o nosso melhor, mas o pensamento é estar na final e o título."Antes, na flash-interview, o guarda-redes Pedro Mano sublinhou a exibição da equipa e agradeceu o apoio dos adeptos portugueses. "Sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas a nossa equipa foi fantástica, tem uma alma tremenda que caracteriza o povo português. Obrigado pelo apoio e vamos dar a vida por esta camisola."