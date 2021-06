Mário Narciso: «Não queremos perder o vício de ganhar»

O selecionador português de futebol de praia, Mário Narciso, afirmou esta sexta-feira que a equipa das quinas quer "continuar na senda de vitórias", após garantir o apuramento para a Superfinal da Liga Europeia com duas goleadas.

No Estádio do Viveiro - Jordan Santos, na Nazaré, Portugal goleou esta sexta-feira a Alemanha por 10-1, na segunda ronda do Grupo A da primeira etapa da competição, no dia seguinte a uma vitória também expressiva por 7-2 diante do Azerbaijão, que permitiu a Portugal garantir antecipadamente a qualificação para a fase final da Liga Europeia.

"Nestes últimos seis anos que estou aqui, fomos três vezes campeões da Europa e queremos continuar na senda de vitórias. [Os alemães] Não são fracos, pois ontem [quinta-feira] foram até ao prolongamento com a Ucrânia. Penso que foram os nossos jogadores, pela atitude que tiveram, que tornaram o jogo realmente mais fácil", considerou.

Com um hat-trick de Bê Martins (três, 17 e 18), um 'bis' de Nuno Belchior (dois e 31) e tentos de Rúben Brilhante (seis), Bruno Torres (29), Pedro Mano (30), Rui Coimbra (32) e André Lourenço (36), Portugal dizimou a congénere alemã, que apenas chegou ao golo no último segundo da partida, por intermédio do guarda-redes Marius Ebener.

"Correram muito, mexeram-se muito e, em qualquer desporto, se houver movimento, fica mais difícil para a outra equipa. Tivemos os jogadores sempre com uma grande disponibilidade, tanto na parte ofensiva, como depois a defender, onde fomos também gigantes", analisou o técnico, de 67 anos, dos quais oito ao serviço da seleção.

O conjunto comandado pelo selecionador Mário Narciso totaliza seis pontos no Grupo A da primeira etapa da Liga Europeia, com 17 golos marcados e apenas três sofridos, tendo agora pela frente a Ucrânia, no sábado, às 12:45, também na vila da Nazaré.

"Queremos ganhar sempre. Quem ganha, fica com o vício de ganhar e é esse vício que não queremos perder. Amanhã [sábado] quero dar algum descanso a alguns atletas, porque na segunda-feira começa outra prova muito importante, que é o apuramento para o Campeonato do Mundo, e onde vamos apanhar outra vez a Ucrânia", realçou.

Mesmo em caso de derrota frente aos ucranianos, Portugal já garantiu a qualificação, pois apuram-se os dois primeiros classificados de cada grupo e os dois melhores terceiros para a fase final da prova, a realizar de 08 a 12 de setembro, na Figueira da Foz, onde a formação portuguesa procurará vencer o troféu pela terceira vez seguida.

Entre 21 e 27 de junho, após a conclusão da primeira etapa da Liga Europeia, Portugal disputa, também na Nazaré, a qualificação para o Campeonato do Mundo da Rússia, num grupo composto por Ucrânia, Turquia e uma seleção oriunda da fase preliminar.