Mundial de futebol de praia: Mário Narciso quer vencer Brasil e dar espetáculo

O selecionador português de futebol de praia, Mário Narciso, disse hoje confiar numa vitória frente ao Brasil, no domingo, na segunda jornada do Mundial, apesar de esta seleção "ter a maioria dos melhores jogadores do mundo".

"Vamos sentir as dificuldades normais quando se enfrenta uma seleção que, na minha opinião, possui a maioria dos melhores jogadores do mundo. É um jogo que eu quero ganhar e que irá constituir uma promoção para a modalidade. Sei que será uma tarefa dura, mas seja qual for a equipa que perca não ficará ainda fora da competição", disse Mário Narciso na antevisão da partida.

O selecionador nacional não tem dúvidas de que se irá assistir a um "verdadeiro tratado" de futebol de praia, tendo em conta a "qualidade individual e coletiva de ambas as equipas" e o espetáculo que irão proporcionar.

O treinador brasileiro Marco Otávio retribui nos elogios à seleção portuguesa.

"O Mário [Narciso] tem vindo a construir uma equipa fortíssima, que merece o nosso respeito, e que é uma das favoritas à conquista do Mundial. Sabemos que tem muita qualidade, mas também sabemos a força que temos e queremos ganhar. Uma coisa é garantida: este clássico do futebol de praia mundial vai ser um grande espetáculo", afirmou o selecionador 'canarinho'.

A seleção portuguesa estreou-se na competição com uma goleada à congénere do México, por 8-2, na sexta-feira, enquanto o Brasil derrotou a seleção de Omã, por 5-3, mas Portugal lidera o grupo D por ter vantagem na diferença de golos.

O embate luso-brasileiro está marcado para domingo, a partir das 17:00 (horas em Lisboa), na Arena Design District Stadium, no Dubai.