Portugal entra a golear no Campeonato do Mundo de futebol de praia

A seleção portuguesa de futebol de praia estreou-se esta sexta-feira com uma goleada por 10-1 sobre a Nigéria, em encontro da primeira jornada do grupo D do Campeonato do Mundo da competição, que decorre em Assunção.

Os nigerianos ainda criaram algumas dificuldades à seleção lusa no primeiro período, que terminou igualado 0-0, e no arranque do segundo, quando se adiantaram por Abu, aos 12 minutos.

Portugal reagiu de imediato e um golo de Belchior, aos 13, num pontapé de canto direto, deu início à reviravolta, tendo Portugal chegado ao final do segundo período a vencer já por 5-1.

Torres, com um 'hat-trick', Belchior e Coimbra, com dois golos, e Jordan, Leo Martins e Madjer, todos com um, foram os marcadores da equipa portuguesa, que lidera provisoriamente o grupo com três pontos, cuja primeira jornada se completa ainda hoje, com o Brasil, campeão em título, a defrontar Omã.