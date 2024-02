Portugal entra no Mundial de futebol de praia a golear o México

Portugal entrou a vencer no Mundial de futebol de praia com uma goleada (8-2) frente ao México.O golo de Léo Martins no minuto inicial lançou as bases para a supremacia lusa no primeiro período, que se traduziu num parcial de 5-0, construído por Bê Martins (quatro minutos), Léo Martins (nove, de penálti), André Lourenço (11'), com um espetacular pontapé de bicicleta, e Jordan (12').O México, que ainda perdeu Pabel Montes, expulso por ter cometido o penálti que resultou no terceiro tento de Portugal, voltou a protagonizar uma entrada em falso no segundo parcial, sofrendo o 6-0 com novo remate certeiro de Léo Martins no minuto inaugural, aos 14', mas as semelhanças terminaram aí.A formação orientada pelo selecionador Mário Narciso, que na edição anterior, em 2021, não passou da primeira fase, levantou o pé do acelerador e até beneficiou da exibição inspirada do guarda-redes Pedro Mano para terminar o segundo período a vencer por 6-0.A tendência agravou-se no terceiro período e foi já com o suplente Rúben Regufe na baliza de Portugal que o México chegou ao merecido golo, por intermédio de Hector Acevedo, aos 26 minutos, com um pontapé de bicicleta desferido de muito longe.O jogo não terminou sem mais dois golos de Léo Martins, obtidos no mesmo minuto, aos 32', que tiveram resposta imediata, mas claramente insuficiente, de Ramón Maldonado, reduzindo o peso da goleada e estabelecendo o resultado final.A seleção portuguesa, que conquistou também uma medalha de prata, em 2005, e três de bronze, em 2008, 2009 e 2011, defronta no domingo o Brasil, recordista de títulos, com cinco troféus conquistados desde que a FIFA assumiu o controlo da prova, na segunda jornada do Grupo D.No final do primeiro período: 5-0No final do segundo período: 6-01-0, Léo Martins, 01 minutos2-0, Bê Martins, 4'3-0, Léo Martins, 9' (penálti)4-0, André Lourenço, 11'5-0, Jordan, 12'6-0, Léo Martins, 14'6-1, Hector Acevedo, 26'7-1, Léo Martins, 32'8-1, Léo Martins, 32'8-2, Ramón Maldonado, 33'Pedro Mano, André Lourenço, Jordan, Bê Martins e Léo Martins. Jogaram ainda: Rúben Regufe, Bernardo Lopes, Torres, Rodrigo Pinhal, Rúben Brilhante, Duarte Algarvio e Miguel Pintado.Selecionador: Mário Narciso.Gabriel Macias, Hector Acevedo, Edgar Portilla, Cristofher Castillo e José Vizcarria. Jogaram ainda: Salomon Wbias, Pabel Montes, Alejandro Garcia, Diego Martinez, Enoch Lopez e Ramón Maldonado.Selecionador: Francisco CatiAurélien Planchais-Godefroy (Taiti)cartão amarelo para Edgar Portilla (18'). Cartão vermelho direto para Pabel Montes (9')