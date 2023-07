Portugal goleia Grécia e fica a uma vitória do apuramento para o Mundial de futebol de praia

A seleção portuguesa de futebol de praia terminou só com vitórias a fase de grupos na qualificação europeia para o Campeonato do Mundo, impondo-se esta sexta-feira à Grécia por 5-1, em Baku.

Portugal fecha as contas do grupo C em primeiro lugar, à frente da França, que também irá disputar os quartos de final.

Nos 'quartos', no domingo, novamente no Aquatic Palace de Baku, Portugal joga contra a Dinamarca, com a vitória a valer o acesso ao Campeonato do Mundo, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 15 e 25 de fevereiro de 2024.

No grupo C, Portugal superou, sucessivamente, a Alemanha (8-6), a França (7-3) e a Grécia (5-1).

Hoje, contra os gregos, após um primeiro tempo sem golos, Bê Martins abriu o marcador (18 minutos), com o resultado a ser ampliado por Jordan Santos (21) e novamente Bê Martins (22'), jogador que tinha ficado de fora da equipa nos últimos dois encontros, por suspensão.

A equipa orientada por Mário Narciso viria a marcar mais dois golos após o intervalo, por intermédio de Rodrigo Pinhal (28') e Bernardo Lopes (35'). O golo grego foi de Konstantinos Tsitsaris, no minuto 32.