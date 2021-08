Portugal perde com Uruguai e é eliminado na fase de grupos do Mundial

Portugal, detentor do troféu, foi esta terça-feira eliminado do Mundial de futebol de praia, ao perder com o Uruguai, por 7-6, na última jornada do Grupo D do torneio, que se está a disputar em Moscovo.

Leo Martins foi a grande figura do encontro, ao apontar cinco golos, e Von fez o outro tento luso, com Nicólas Bella (2), Luis Quinta (3), Andrés Laens e Alejandro Guerrero a marcarem para os uruguaios.

O Senegal venceu o Grupo D, com seis pontos, os mesmos de Uruguai, que também se qualifica para os quartos de final, com Portugal e Omã a terminarem com três e a serem afastados.