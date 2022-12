E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal subiu ao topo do ranking mundial na lista atualizada pela Beach Soccer Worldwide. Os campeões do Mundo em 2015 e 2019 somam 2.866 pontos.A formação masculina comandada por Mário Nárciso leva a melhor sobre ue Rússia (2.812) e Brasil (2.453).No feminino, Portugal figura na nona posição, com 356 pontos.