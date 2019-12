Rui Coimbra: «Foi isto que nos propusemos no início da época»

A Seleção Nacional de futebol de praia conquistou, este domingo, o terceiro título mundial da modalidade, depois de ter conquistado em 2001 e 2015, ao, por 6-4.No final do encontro, Rui Coimbra, internacional luso, afirmou que a equipa das quinas estava preparada para a dificuldade do encontro e que a conquista do título mundial acaba por ser o culminar de uma "época fantástica"

"Fantástico. Uma época fantástica este ano. Foi isto que nos propusemos no início da época. Sabíamos que ia ser extremamente difícil. Trabalhámos muito e graças a Deus conseguimos este título para culminar esta época fantástica. Procuro cada vez mais evoluir, os pontos menos fortes. Este mundial tive a felicidade de estar mais ofensivamente e fazer mais golos, mas o que importa esta equipa, seleção fantástica e todos contribuíram para que esta vitória fosse um sucesso", afirmou o jogador.



Rui Coimbra revela que, com a conquista do terceiro título mundial, a fasquia colocada na Seleção Nacional está "elevadíssima". "Agora a fasquia está elevadíssima. Já somos muito exigentes connosco próprios, entramos em todos os jogos para ganhar. 2020 Não vai fugir à regra. Agora somos campeões do Mundo e isso vai ficar bem patente", frisou.



Por outro lado, Francesco Corositini, jogador da Itália, lamentou a derrota referindo que a formação italiana "merecia mais". "Este grupo merecia mais. Não só por hoje, mas pelo que fizemos nos últimos anos. A sorte não esteve do nosso lado. Agradecemos todas as manifestações de afeto dos italianos", finalizou.