Sp. Braga domina eleitos para qualificação do Mundial'2023

O selecionador nacional de futebol de praia, Mário Narciso, anunciou esta sexta-feira a lista de 14 convocados para a qualificação europeia do Mundial'2023, que será disputada Baku, no Azerbaijão, entre os dias 4 e 9 de julho.Com 8 jogadores, o Sp. Braga domina a lista. Portugal integra o Grupo C, com Alemanha, França e uma seleção que sairá das pré-eliminatórias. Para a fase a eliminar apuram-se os dois melhores classificados de cada grupo e os vencedores dos duelos dos 'quartos' garantem presença no Mundial, que vai disputar-se entre 16 e 26 de novembro no Dubai.Sótão: Diogo Dias e Rui Coimbra;Torre: Joao Goncalves;Nacioanal: Rodrigo Pinhal;Flamengo BS: Elinton Andrade;Leixões: Ruben Regufe;Sp. Braga: André Lourenço, Bernardo Santos, Bruno Torres, Duarte Algarvio, Jordan Santos, Leonardo Santos, Miguel Pintado e Rúben Brilhante.