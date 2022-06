Sp. Braga e Casa do Benfica de Loures discutem título europeu de clubes

O Sporting de Braga e a Casa do Benfica de Loures apuraram-se este sábado para a final da Taça europeia de clubes de futebol de praia, na Nazaré, garantindo que uma equipa portuguesa voltará a erguer o troféu.



A equipa minhota, vencedora da competição em três ocasiões (2017, 2018 e 2019), defronta a filial do Benfica, que se estreia na final da competição, no domingo, às 19 horas, após ambas superarem hoje os adversários das meias-finais.

Os bracarenses derrotaram os franceses do Grande Motte PSB por 7-2, com golos de Datinha, Bê Martins, Filipe Silva (2), André Lourenço e Leo Martins, enquanto, pouco antes, a Casa do Benfica de Loures superou os israelitas do Falfala BSC por 5-3, num jogo em que valeram os golos de Chiky Ardil, Luís Henrique (2), Paulinho e Seixas.







O Sporting de Braga tinha sido a melhor formação nacional na fase de grupos, conseguindo o pleno de vitórias no grupo B, frente aos cazaques do Arman Pavlodar (3-0), aos finlandeses do FC Baggio (19-1) e aos dinamarqueses do Copenhaga BSC (6-2).

Nos oitavos de final, os 'arsenalistas' derrotaram os polacos do Boca Gdansk por 5-2, enquanto, nos quartos de final, 'despacharam' os turcos do Alanya BS com uma goleada de 8-0.

Já a Casa do Benfica de Loures também passou o grupo C em primeiro lugar, mas com apenas dois triunfos, frente aos espanhóis do Recreativo Huelva (4-3) e aos búlgaros do MFC Spartak (10-2) e um desaire perante os moldavos do Nistru (4-3).

Depois, o conjunto lisboeta superou, na quinta-feira, os italianos do Pisa BS com um triunfo por 3-1, nos oitavos de final, e os espanhóis do Levante na sexta-feira, nos quartos de final, por 3-2 (após prolongamento).

Entre as restantes equipas portuguesas em competição, o Sporting foi a única, além dos minhotos e lisboetas, a superar a fase de grupos, mas foi eliminado logo nos oitavos de final, com uma derrota por 5-3 frente ao Falfala BSC, que hoje foi batido pela Casa do Benfica de Loures.

Os 'leões' tinham passado aos oitavos de final em segundo lugar do grupo D, após vencerem os suecos Bemannia (6-1), perderem com os eslovacos do Husty (5-3) e derrotarem os espanhóis do Melistar por 8-3.

O Sótão ficou pela fase de grupos, terminando o grupo A em terceiro lugar, com uma vitória sobre os belgas Vamos Manage (7-3) e duas derrotas, frente aos franceses do Marseille BT (4-3) e aos espanhóis do Levante (5-4).

No Euro Winners Challenge, competição secundária que decorreu em paralelo e dava duas vagas nos oitavos de final da 'cup', além de apurar o campeão diretamente para os quartos de final, o Varzim, o Sesimbra, o GRAP, o São Domingos e o Buarcos ainda se apuraram para a segunda fase de grupos, mas não conseguiram alcançar a final.

Belenenses, Alfarim, Casa do Benfica de Loures B, Casa do Benfica das Caldas da Rainha, Nazaré 2022, Os Nazarenos, Vila Flor, Chaves, Porto Mendo, O Sótão B e Casa do Benfica de Viseu também disputaram o Euro Winners Challenge, mas não ultrapassaram a primeira fase de grupos.

Na competição feminina, a AD Pastéis foi a única equipa portuguesa a qualificar-se para os quartos de final, fase onde cedeu com uma derrota por 7-0 frente às espanholas do San Javier.

As lisboetas tinham superado o grupo B em segundo lugar, com vitórias sobre o Recreativo Huelva (5-3) e o Gibraltar Wave (6-1) e uma derrota com o Terrassa (3-0).

O Sótão e Nazaré 2022 também disputaram a competição feminina, mas não superaram a fase de grupos.

A Taça europeia de clubes de futebol de praia é um torneio anual, em que participam os campeões nacionais e melhores classificados dos campeonatos nacionais da modalidade na Europa, de modo semelhante à Liga dos Campeões de futebol.