Sp. Braga falha inédito tri em plena Praça Vermelha

Um sonho que se tornou num pesadelo. O Sp. Braga chegou a Moscovo com o objetivo de conquistar o Mundialito de futebol de praia pelo terceiro ano consecutivo, mas acabou derrotado pelo Lokomotiv Moscovo numa partida com muitos golos e também com bastantes cartões.

Os minhotos até entraram melhor, com Bruno Torres a fazer o golo inaugural logo no segundo minuto. Contudo, os russos – também com duas conquistas nesta prova (2012 e 2017) – responderam bem e conseguiram chegar a uma vantagem de dois golos. Zemskov fez o empate aos 3’, Lucão voltou a colocar os portugueses na frente, mas três golos de rajada no início do segundo período fizeram com que os da casa ganhassem o controlo do jogo. Os guerreiros não baixaram os braços e, em poucos segundos, os gémeos Martins fizeram o 4-4, primeiro Bê e depois Léo.

Até este momento tudo bem, o problema é que a partir daqui a equipa em foco foi... a de arbitragem. Logo após marcar, Léo Martins viu vermelho direto num lance em que não se percebeu o que aconteceu (não houve repetição) e o Lokomotiv aproveitou os dois minutos de vantagem numérica para fazer o 5-4. A história repetiu-se no início do último período com Filipe Silva a ver o segundo amarelo numa disputa com o guarda-redes adversário. O Sp. Braga tentou de tudo, mas a fadiga acumulou-se e Borer ‘matou’ com o 6-4.