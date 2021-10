Sp. Braga na meia-final do Mundialito

O Sp. Braga está na Rússia a disputar o Mundialito de Clubes de futebol de praia e esta terça-feira deu mais um passo na competição ao vencer o Tokyo Verdy, do Japão, por 4-2.





Os guerreiros entraram bem na partida e André Lourenço abriu o marcador logo aos sete minutos, com um excelente remate. Dez minutos depois, Lucão marcou na baliza errada e concedeu o empate aos japoneses, porém a reação bracarense foi imediata e dos pés de Léo Martins o golo que recolocou o Sp. Braga em vantagem. Aos 20', André Lourença voltou a mostrar pontaria afinada e dilatou a vantagem para 3-1. No derradeiro período, Filipe Silva apontou o quarto tento dos comandados de Bruno Torres, que ainda viriam a ser assolados pelo golo de Mateusinho.A meia-final está agendada para amanhã, a partir das 13:45, diante do Dínamo Minsk, que venceu os russos do Spartak Moscovo (5-4) nos quartos-de-final.