Sp. Braga-Nacional e Torre-Porto Mendo nas 'meias' da Taça de Portugal

O Sp. Braga vai defrontar o Nacional nas meias-finais da Taça de Portugal de futebol de praia, enquanto o Torre e o Porto Mendo são os outros semifinalistas, com Leixões, Sesimbra, Chelas e Ilha fora da prova.

O Sp. Braga, campeão português, goleou o Leixões (9-0), e o Nacional eliminou o Sesimbra (7-6), ao passo que o Torre ganhou ao Chelas (7-2) e o Porto Mendo derrotou o Ilha (3-2).

Silva (2), Léo Martins (2), Be Martins, Jordan, Pedro Mano, Francisco e Batista fizeram os golos dos minhotos, e o Nacional garantiu a passagem com tentos de André Pinto (2), João Cabral, Bernardo Paulo, Zé Maria (2) e Rodrigo Pinhal, com Durval Pinto (2), Diogo Bernardo, Bernardo Alfama (2) e Mantorras a responderem pelo Sesimbra.

Por seu turno, Lourenço, Von (3), Carracha e Vitinho (2) assinaram os golos da equipa da Torre e João Silva e Dmytro Shevhuk marcaram para o Chelas. Ricardo Évora (2) e Nelson Rodrigues marcaram para a formação de Porto Mendo e os golos da formação da Ilha foram apontados por Francisco Reis e Rodrigo Dias.