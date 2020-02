Sp. Braga perde no Mundialito de futebol de praia e é segundo no grupo B

O Sp. Braga, campeão da Europa e do mundo, apurou-se esta sexta-feira como segundo classificado para as meias-finais do mundialito de futebol de praia, depois de ter sido surpreendido pelo Spartak Moscovo, por 6-4, na capital russa.

Os portugueses, a quem bastava um empate para garantir o primeiro lugar no grupo B, entraram no terceiro e decisivo período a ganhar por 2-1, contudo eclipsaram-se e os russos deram, justamente, a volta ao marcador.

Os minhotos, que tinham ganho aos brasileiros do Flamengo por 6-4 e aos suíços do Grasshopper por 8-3, aguardam ainda para conhecer quem vai ser o seu adversário de sábado.

Os russos adiantaram-se num desvio de Ozi Kotov na cara do guarda-redes, aos 8 minutos, contudo Jordan, praticamente na resposta, igualaria em remate cruzado.

Os portugueses foram os únicos a marcar no segundo parcial, com André, de longe e de pé esquerdo, a atirar cruzado, com o esférico a desviar ainda num opositor, consumando assim a reviravolta para 2-1.

O terceiro período foi o descalabro minhoto, começando com duas reposições de bola do guarda-redes a resultarem em golos no espaço de poucos segundos: primeiro em desvio de cabeça, de Zemskov, de costas para a baliza, e o segundo em bicicleta de Pavlenko.

Um penálti convertido por Makarov, um remate de Jordan Soares e uma bicicleta de Zemskov levaram o resultado a um expressivo 6-2, praticamente sentenciando o encontro, apesar dos 'arsenalistas' ainda terem reduzido por Leo Martins e Bruno Xavier.