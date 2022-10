Sporting acaba com futebol de praia

O Sporting decidiu terminar com o futebol de praia. Em comunicado oficial, os leões justificam esta opção pela "inexistência de escalões formativos nesta modalidade", o que impede na construção das equipa fazer o equilíbrio entre o recrutamento e os jovens formados no clube, uma estratégia que é atualmente apontada como o modelo desejado para todas as modalidades.No documento publicado, o clube de Alvalade ainda faz um agradecimento a todos os que "honraram o símbolo do Leão no futebol de praia".