Sporting-Sp. Braga na primeira jornada da fase final de futebol de praia

A primeira jornada da fase de apuramento de campeão de futebol de praia vai opor o Sporting ao tricampeão Sp. Braga, enquanto a Casa Benfica de Loures defronta o Desportivo de Chaves, ditou esta sexta-feira o sorteio.

A fase final da prova vai decorrer entre 03 e 05 de outubro, no Estádio do Viveiro Jordan Santos, na Nazaré, e terá mais duas outras rondas, a segunda com os flavienses a defrontarem os leões e os arsenalistas a medirem forças com o conjunto de Loures.

A terceira e derradeira jornada terá um Sp. Braga-Desportivo de Chaves e um Sporting-Casa Benfica de Loures, sendo que o primeiro classificado será o novo campeão nacional.

Também em três jornadas, vai decidir-se a fase de manutenção, na qual ACD Sótão, GD Alfarim, GRAP e Leixões vão tentar permanecer na elite da modalidade, com os dois últimos classificados a descerem ao Campeonato Nacional.