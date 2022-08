Taça de Portugal decide-se hoje na Nazaré

ACD Sótão e Sp. Braga discutem hoje (14h30) na Nazaré a final da Taça de Portugal. Nas 'meias', disputadas ontem, a ACD Sótão eliminou a Casa do Benfica de Loures nos penáltis (após 1-1 no fim do jogo e do prolongamento), enquanto os bracarenses, que venceram as duas anteriores edições do troféu, golearam o Sporting (5-0). Antes da final (13h30) realiza-se um jogo de estrelas com Madjer e companhia no Estádio do Viveiro – Jordan Santos.