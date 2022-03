João Marques: «As minhas jogadores são umas guerreiras»

João Marques era um treinador orgulho, e algo emocionado, após a conquista da Taça da Liga feminina por parte do Sp. Braga."Antes de dizer algo, uma palavra a estes adeptos. E para as minhas jogadoras. Trabalham de forma incansável, é um orgulho trabalhar com elas. Com lesões e Covid, a época não tem sido fácil. São umas guerreiras. Orgulhoso, acima de tudo por elas, pelo clube, os adeptos e o presidente, por apostar no feminino", vincou ao Canal 11."Esta equipa técnica, são todos importantíssimos, mais do que eu, naquilo que temos feito", disse ainda.