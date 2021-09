Mariana Cabral: «Jogo praticamente perfeito tanto a defender como a atacar»

Mariana Cabral realçou a boa exibição das suas jogadoras, tanto a nível ofensivo como defensivo, após a goleada (5-1) sobre o Benfica, num jogo a contar para a 2.ª jornada da Liga BPI e que considerou ter sido "praticamente perfeito".





"Primeiro quero desejar as melhoras à Catarina Amado. Queremos que recupere bem. Foi um jogo praticamente perfeito, tanto a defender como a atacar. As jogadoras foram incríveis e interpretaram da melhor forma o que tínhamos de fazer. Mérito delas. É uma maneira fantástica de retomar a Liga BPI, depois da paragem para as seleções", começou por dizer a treinadora do Sporting, ao Canal 11, que lembrou, ainda assim, que há coisas a melhorar."Há ainda aspetos a melhorar. É natural que as pessoas olhem para o resultado e avaliem por isso, mas nós não fazemos isso. Sabemos que há muitas coisas para melhorar na saída de bola e temos trabalhar as dinâmicas que não estão bem trabalhadas. Tem sido muito bom, porque elas acreditam muito. Não interessa se os outros não acreditam. É mais fácil assim, porque acreditam no projeto", concluiu.Diana Silva foi uma das jogadoras em destaque ao bisar na partida e, no final do encontro, mostrou-se satisfeita por ajudar a equipa."Desde já mandar as melhoras à Catarina [Amado]. Sim estou bastante contente por concretizar os dois golos e pela vitória expressiva do Sporting", disse, igualmente ao Canal 11, ela que regressou ao Sporting esta temporada, depois de ter representado o clube de Alvalade entre 2016 e 2020."Encontrei um Sporting motivado e a confiar umas nas outras e a querer mostrar valor. Estamos aqui para mostrar que temos valor e continuar a lutar pelos 3 pontos em todos os jogos", finalizou.