Unidas do primeiro ao último segundo na defesa deste !



Eis as 1?1? Gverreiras que vão alinhar de início na Supertaça Feminina! pic.twitter.com/I9p5f5zJ31 — SC Braga (@SCBragaOficial) September 8, 2019

- Equipas em campo. Sp. Braga com o equipamento principal, ao passo que o Benfica joga com o alternativo. Bancadas animadas em Tondela.- Francisco Neto, selecionador nacional, vai assistir à partida no estádio. "Vai ser um jogo de pormenores. São duas equipas que já se defrontaram no ano passado nas meias-finais da Taça. Será um jogo onde os níveis de concentração vão fazer a diferença", referiu ao canal 11.- Já se aquece em Tondela.- Suplentes do Benfica: Dida, Ana Seiça, Lúcia Alves, Catarina Amado, Annaysa, Patrícia e Ana Vitória.: Dani; Daiane, Sílvia Rebelo, Raquel Infante, Yasmin, Pauleta, Andreia Faria, Evy, Darlene, Cloe e Nycole.- Banco do Sp. Braga: Maria Hourihan, Babi, Laura Luís, Francisca, Regina, Machia e Sofia Silva.: Rute Costa, Shade Pratt, Vanessa, Uchendu, Dolores, Keane, Ágata Filipa, Diana Gomes, Inês Maia, Denali Murnan e Rayanne.- O Benfica mostra no Twitter imagens do balneário: "Tudo pronto para a Supertaça Feminina de Futebol".- Sílvia Domingos, de Setúbal, será a árbitra do encontro cujas receitas de bilheteira revertem a favor de duas associações de Tondela atingidas por incêndios.- As guerreiras, campeãs nacionais, têm pela frente as águias, vencedoras da Taça de Portugal.- Sp. Braga e Benfica disputam este domingo a Supertaça feminina no Estádio João Cardoso, em Tondela, a partir das 18h45.