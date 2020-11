Benfica-Sporting, em direto

29' - Cartão amarelo a Andreia Jacinto.









- Já Susana Cova, técnica do Sporting, garante ser "um jogo de 50/50". "Poderá haver momentos em que temos mais bola e outras menos, mas trabalhamos para ter equilíbrio e sermos competentes em todos os momentos de jogo", explicou.



Só pensamos na vitória #FutFemSCP pic.twitter.com/oojqJPLI4n — Sporting CP Futebol Feminino (@FutFemSCP) November 13, 2020



- Luís Andrade, treinador do Benfica, mostra-se confiante: "Os dérbis ficam sempre na história. O objetivo é chegar, prestar um bom serviço, e prestar um bom serviço é conquistar os três pontos. Sabemos que vai ser complicado, porque o Sporting tem boas jogadoras e temos de estar prevenidos."



#SLBenficaFem vs. Sporting CP

11:00

BTV / Canal 11#SóHáUmBenfica pic.twitter.com/t24pktH75n — SL Benfica (@SLBenfica) November 14, 2020



- O Sporting tem o melhor ataque do campoenato, com 35 golos marcados, e a melhor defesa, com apenas 3 sofridos. O Benfica marcou até agora 29 tentos e sofreu 5.



- As águias lideram com 18 pontos, mais três do que as leoas, que disputaram menos um jogo (têm em atraso a visita ao terreno do Futebol Benfica). Ambas as equipas contam por vitórias as partidas disputadas, pelo que este embate pode ser importante para definir posições.



- Bom dia, seja bem-vindo ao direto do Benfica-Sporting, dérbi da 7.ª jornada da Série Sul do principal campeonato nacional feminino, que vai ter lugar na Tapadinha, a partir das 11 horas. Treinadora: Susana Cova- Já Susana Cova, técnica do Sporting, garante ser "um jogo de 50/50". "Poderá haver momentos em que temos mais bola e outras menos, mas trabalhamos para ter equilíbrio e sermos competentes em todos os momentos de jogo", explicou.- Luís Andrade, treinador do Benfica, mostra-se confiante: "Os dérbis ficam sempre na história. O objetivo é chegar, prestar um bom serviço, e prestar um bom serviço é conquistar os três pontos. Sabemos que vai ser complicado, porque o Sporting tem boas jogadoras e temos de estar prevenidos."- O Sporting tem o melhor ataque do campoenato, com 35 golos marcados, e a melhor defesa, com apenas 3 sofridos. O Benfica marcou até agora 29 tentos e sofreu 5.- As águias lideram com 18 pontos, mais três do que as leoas, que disputaram menos um jogo (têm em atraso a visita ao terreno do Futebol Benfica). Ambas as equipas contam por vitórias as partidas disputadas, pelo que este embate pode ser importante para definir posições.- Bom dia, seja bem-vindo ao direto do Benfica-Sporting, dérbi da 7.ª jornada da Série Sul do principal campeonato nacional feminino, que vai ter lugar na Tapadinha, a partir das 11 horas.

24' - Mais uma defesa de Inês Pereira, agora a um cabeceamento perigoso.23' - Ana Vitória sofre uma falta à entrada da área e na marcação do livre Nycole remata forte, para mais uma grande defesa de Inês Pereira.Começa a chover na Tapadinha.18' - Cruzamento perigoso de Cloé Lacasse para a área, mas não aparece ninguém para a emenda.14' - Ana Borges cai na área do Benfica, mas a árbitra nada marca.11' - Grande remate de meia-distância de Ana Vitória, a encher o pé direito, para uma belíssima defesa da guarda-redes do Sporting.9' - Pauleta bate um livre, quase um canto curto, da esquerda, gera-se alguma confusão na área do Sporting mas Inês Pereira acaba por agarrar a bola.7' - Cloé Lacasse 'voa' na área do Sporting para tentar cabecerar uma bola vinda da esquerda do ataque do Benfica, mas a guarda-redes Inês Pereira agarra.5' - Raquel Fernandes marca um canto da esquerda, mas a equipa do Sporting não consegue criar perigo com este lance.2' - Joana Marchão cruza da esquerda do ataque leonino mas a bola acaba por se perder pela linha de fundo.10h54 - A partida será arbitrada por Sílvia Domingos, que será auxiliada por Vanessa Gomes e Ana Silva.10h42 - Já temos os onzes das duas equipas:Dani Neuhaus, Ana Seiça, Sílvia Rebelo, Andreia Faria, Ana Vitória, Carole Costa, Christy Ucheibe, Catarina Amado, Cloe Lacasse, Pauleta e Nycole.No banco: Carolina Vilão, Mariana Alberto, Matilde Fidalgo, Beatriz Cameirão, Jolina e Kika.Treinador: Luís Andrade.Inês Pereira, Joana Marchão, Bruna Costa, Ana Capeta, Ana Borges, Nevena Damjanovic, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Wibke Meister, Raquel Fernandes e Andreia Jacinto.No banco: Patrícia Morais, Carolina Beckert, Alícia Correia, Joana Martins, Amanda Pérez, Carolina Mendes e Marta Ferreira.