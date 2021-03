Benfica-Sporting, em direto

Começa a partida!





14h55 - A partida será arbitrada por Cláudia Ribeiro, auxiliada por Olga Almeida e Sandrine Santos. Patrícia Carneiro será o quarto árbitro.Letícia, Catarina Amado, Carole Costa, Sílvia Rebelo, Matilde Fidalgo, Beatriz Cameirão, Marta Cintra, Chrysty Ucheibe, Andreia Faria, Cloé Lacasse e Nycole Raysla.Carolina Vilão, Mariana Dantas, Ana Seiça, Jolina, Lúcia Alves, Kika Nazareth e Darlene.Filipa PatãoInês Pereira, Joana Marchão, Bruna Lourenço, Ana Borges, Nevena Damjanovic, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Carolina Mendes, Raquel Fernandes, Andreia Jacinto e Mariana Rosa.Patrícia Morais, Mónica Mendes, Alícia Correia, Joana Martins, Neuza Besugo, Ana Capeta e Marta Ferreira.Susana Cova- Do lado do Sporting, que será líder se triunfar, Susana Cova pede foco. "O importante é juntar à motivação de jogar um dérbi a consciência do que pretendemos fazer em cada momento do jogo. Queremos ser o mais regulares possível para que no fim as contas nos sejam favoráveis", disse aos meios dos leões.- "É importante anular todo o Sporting, não deixar jogar e ter a bola. Não é uma jogadora, são 11 mais as que vão entrar. Queremos deixar a nossa marca", apontou a técnica do Benfica, Filipa Patão, à BTV.- As encarnadas lideram a classificação, com 15 pontos (5 jogos, 5 vitórias); segue,-se o Famalicão e as leoas, com menos dois pontos.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Benfica-Sporting, jogo da 7.ª jornada da fase de apuramento de campeão da Liga feminina, que se disputa no Seixal, a partir das 15 horas.