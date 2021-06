Tatiana Pinto deixa equipa de futebol feminino do Sporting

O Sporting anunciou esta sexta-feira que a futebolista internacional portuguesa Tatiana Pinto, de 27 anos, vai deixar o clube, depois de cinco temporadas ao serviço dos leões.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que terminou a ligação profissional que mantinha com a jogadora Tatiana Pinto, da equipa principal feminina de futebol. A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD agradece a Tatiana Pinto pelo contributo prestado e deseja à jogadora as maiores felicidades pessoais e profissionais", refere o clube em comunicado.

A equipa leonina foi segunda classificada no campeonato nacional feminino, com 34 pontos, menos cinco do que o Benfica, que se sagrou pela primeira vez campeão nacional.

Os leões já tinham anunciando antes a saída de nove jogadoras do seu plantel principal.