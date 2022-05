Sporting-Famalicão, em direto

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)

- A meio da tarde de ontem tinham sido vendidos mais de 12 mil bilhetes, pelo que poderá estabelecer-se um novo recorde de público em jogos oficiais de futebol feminino em Portugal. O atual máximo foi registado no início deste mês, no Estádio da Luz, quando 14.221 espectadores assistiram à vitória (3-1) do Benfica sobre o Sporting, que deu às águias o bicampeonato nacional.- A árbitra Ana Afonso vai dirigir a final. A juíza da AF Porto terá como assistentes Cátia Tavares e Cristiana Costa. Sara Alves será a quarta árbitra. Recorde-se que a final da prova conta com VAR, que estará a cargo de Rui Oliveira, também da AF Porto. Estará auxiliado, na Cidade do Futebol, por Vasco Santos e Catarina Campos.- Já Jorge Barcellos, treinador do Famalicão garantiu que a equipa minhota está focada em tentar anular ao máximo o adversário. "A equipa do Sporting tem um modelo muito parecido com o nosso. Procura muito os espaços, tenta sair e, quando a bola sai bem articulada, o meio-campo trabalha e movimenta muito. Vamos tentar anular essa saída para que a bola não chegue articulada à frente. Vamos tentar pressionar o mais rápido possível."- A treinadora do Sporting, Mariana Cabral, garantiu que a equipa está "preparada e muito motivada" para vencer a Taça de Portugal. "O Famalicão é uma grande equipa. Uma final não tem favoritos. Este será um jogo diferente dos jogos que já fizemos com o Famalicão. Estamos muito motivadas e felizes por estar aqui", afirmou.- O Sporting persegue a sua terceira Taça, enquanto que as minhotas, que estão pela primeira vez na final, querem provar o 'sabor' de erguer um troféu nacional.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto da final da Taça de Portugal feminina, que esta tarde, a partir das 17h15, coloca frente a frente o Sporting e o Famalicão, no Estádio Nacional.