há 2 horas 18:26

Estreia no Estádio da Luz

O Benfica recebe hoje, concretamente a partir das 20h00, o Eintracht Frankfurt, num encontro a contar para a 3.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões feminina. É a primeira vez que as águias realizam um jogo para esta competição no Estádio da Luz. As duas equipas somam 3 pontos e este confronto direto pode ser decisivo para as contas do apuramento, visto que o Barcelona segue destacadíssimo na liderança só com vitórias.