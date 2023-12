há 20 min 16:51

Filipa Patão quer manter ambição

Na antevisão do encontro, Filipa Patão lembrou que, neste momento, a qualificação para os quartos de final "não passa de uma possibilidade" para a qual o grupo está "motivado", embora sem estar "a pensar que história pode ser feita ou não".



"Para isso, precisamos de fazer pontos, três ou um, qualquer uma das perspetivas nos dá vantagem no grupo. Claro que vamos procurar a vitória e os três pontos, pois foi essa mentalidade que nos fez evoluir e que nos dá motivação para continuarmos a ser uma equipa com esta ambição e competitividade de querer fazer sempre melhor", comentou a treinadora do Benfica, lembrando, no entanto, que "todas as equipas têm de sofrer" em determinados momentos dos encontros.



"Isso requer capacidade de perceber que o adversário tem as suas valias e nós temos de ser competentes também na capacidade de sofrer. Tenho a certeza de que vai ser um jogo em que vamos ter de mostrar essa capacidade em alguns momentos e preparámos a equipa ao máximo para essas adversidades."