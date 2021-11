Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Hacken-Benfica, 1-2: quem ainda sonha coloca a mão no ar Golo de Catarina Amado nos descontos dá vida ao Benfica depois de Ucheibe ter complicado as contas





• Foto: Lusa