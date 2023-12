A emoção de Kika Nazareth após o empate que deixa o Benfica a um passo dos 'quartos' da Champions

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O SL Benfica continua em posição de apuramento e a Kika sentiu este empate #ChampionsELEVEN #UWCLonDAZN pic.twitter.com/9W92Gv4nys — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 21, 2023

Kika Nazareth não escondeu a importância do empate que o Benfica obteve em Frankfurt nas esperanças de um apuramento histórico para os quartos-de-final da Liga dos Campeões feminina. Após o apito final, instantes depois do penálti defendido por Lena Pauels, a internacional portuguesa agachou-se no relvado e ficou à beira das lágrimas enquanto era confortada pelas colegas.