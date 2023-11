A mensagem de Ronaldo na Gala das Campeãs: «O futebol praticado por mulheres deixou de bater na barra»

Cristiano Ronaldo quis participar na Gala das Campeãs e deixou uma mensagem elogiosa sobre a evolução do futebol feminino. O capitão da seleção masculina lembrou que "o futebol praticado por mulheres deixou de bater na barra" e destacou o crescimento da modalidade."Hoje esse futebol marca golos, encanta meninas pelo país inteiro e lhes diz sem medo: "Anda Jogar!", referiu, destacando que esta é "a primeira de muitas festas que elogiam, premeiam, distinguem e eternizam o futebol jogado por mulheres num sítio tão único e tão especial como Portugal."Numa mensagem lida pelo jornalista da CMTV João Ferreira, o internacional português ainda lembra as dificuldades que as jogadoras tiveram de atravessar para chegarem até ao ponto atual, enaltecendo a iniciativa promovida pelo nosso jornal. "Se estamos aqui, orgulhosamente pela mão do Record que hoje decide abraçar de uma vez por todas e sem recuos esta causa, foi preciso muitas bolas de muitas meninas e mulheres baterem na trave e elas todas saberem que um dia o golo diria "Sim"", sublinhou.Com um "orgulho imenso" em abraçar esta causa, CR7 concluiu com uma mensagem de incentivo. "Nunca se esqueçam disto: persistir no sonho, confiar, cair e levantar é a marca de um desportista e faz parte da história de Portugal", frisou.Que Portugal é este, que hoje se reúne em volta de um palco onde se ilumina o desporto praticado por mulheres?Que Portugal existia quando as lágrimas de 2004 alimentaram a revolta de um sonho falhado?Que País somos quando caímos ao chão por uma bola que bateu no poste e ia fazer aterrar no mesmo chão onde nos deitámos, as campeãs do mundo de futebol?Portugal, este País, esta Pátria nossa é de quem se não verga ao destino, de quem cresce no impossível e acredita no impensável.Tanto mas tanto que só agora, na terceira década do século XXI o futebol praticado por mulheres deixou de bater na barra.Porque hoje esse futebol marca golos, encanta meninas pelo país inteiro e lhes diz sem medo: "Anda Jogar!".É um orgulho pensar em tudo isto num dia de festa. A primeira de muitas festas que elogiam, premeiam, distinguem e eternizam o futebol jogado por mulheres num sítio tão único e tão especial como Portugal, o nosso País, a Pátria que defendemos quando as quinas estão no peito de cada um de nós.Se estamos aqui, orgulhosamente pela mão do Record que hoje decide abraçar de uma vez por todas e sem recuos esta causa, foi preciso muitas bolas de muitas meninas e mulheres baterem na trave e elas todas saberem que um dia o golo diria "Sim"!É uma causa justa, orgulhosamente sólida e emocionalmente séria.Que todas e todos lutemos por ela. Não apenas aqui hoje, numa gala histórica. Mas que o façamos todos os dias, nos campos relvados, cada vez mais campos para elas, sim que elas precisam.A cada vez melhores horas, sim porque os pais merecem.E com cada vez mais reconhecimento porque ele alimenta a raça rara dos portugueses e das portuguesas.É com um orgulho imenso que vos abraço hoje e é com ainda maior energia que vos sigo todos os dias e a todas convoco para a maior missão de sempre:Venham jogar!Porquê? Porque a criança de hoje, a menina que brilha o olhar e carrega o sorriso do jogo, vai um dia vingar aquela bola ao poste e mostrará que nada derruba o sonho de um português.E nesse dia, nunca se esqueçam disto: persistir no sonho, confiar, cair e levantar é a marca de um desportista e faz parte da história de Portugal.Parabéns a todas!